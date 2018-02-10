Закаленное в бою. Самое известное оружие, воюющее более полувека

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Статьи о новых и перспективных видах оружия и боевой техники публикуются в интернете практически каждый день. Ведущие военные державы вкладывают умопомрачительные средства в развитие и модернизацию своих армий и арсеналов, ученые и конструкторы разрабатывают все более сложное, умное и смертоносное "железо". Но сразу вручить всем своим солдатам новейшие изделия оборонной промышленности не может себе позволить ни одно государство — не хватит денег и производственных мощностей. Даже наиболее продвинутые армии часто пользуются старым, но проверенным "инструментарием", не утратившим с годами своих боевых качеств. РИА Новости рассказывает о самых известных образцах оружия и боевой техники России и США, находящихся в строю уже более пятидесяти лет.

РПГ-7

Знаменитый РПГ-7 приняли на вооружение Советской армии в далеком 1961 году. С тех пор минуло 57 лет, но это до сих пор самый узнаваемый ручной противотанковый гранатомет в мире. Всего выпущено более девяти миллионов единиц этого оружия, его модификации и копии стоят на вооружении около ста государств. Главные достоинства "семерки", определившие ее популярность, — простота, надежность, безотказность и практически безграничный потенциал для модернизации. Повышать эффективность можно постепенной заменой гранат (выстрелов) старого образца на новые без изменений самой конструкции. Сегодня на вооружении российской армии — модернизированные РПГ-7В2 с широкой номенклатурой боеприпасов для поражения всех типов наземных целей.

На поле боя РПГ дебютировал в 1968 году во Вьетнаме. Северовьетнамские гранатометчики успешно жгли американские танки во время Тетского наступления. С тех пор, пожалуй, ни один военный конфликт не обошелся без этого гранатомета. Достаточно сказать, что более половины потерь американцев в Ираке пришлись на РПГ-7 — броня армейских внедорожников "Хамви" не выдерживала попадания даже устаревших боеприпасов.

M113

Американский бронетранспортер M113 был запущен в серийное производство в январе 1960 года, и это самый распространенный гусеничный БТР в мире. Всего изготовлено около 85 тысяч машин этого типа в десятках различных вариантов и модификаций: транспорт для пехоты, самоходные минометы, истребители танков, зенитные установки, инженерные, ремонтно-эвакуационные машины и другие. M113 стоит на вооружении более 50 стран. В том числе и самих США, где хватает и более современной техники. На сегодняшний день в составе американской армии и войск национальной гвардии числятся около 13 тысяч M113, из них восемь тысяч — на хранении.

© AP Photo Египетские войска осуществляют патрулирование местности на севере Синайского полуострова © AP Photo Египетские войска осуществляют патрулирование местности на севере Синайского полуострова

Компоновочная схема этой машины считается традиционной для гусеничных БТР и БМП. Силовая установка и трансмиссия размещены в передней части, место механика-водителя сдвинуто влево по оси корпуса. Командир (по совместительству стрелок) располагается по центру, в его распоряжении — башенка для наблюдения. Десантное отделение рассчитано на 11 пехотинцев. Лобовая броня машины выдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов, бортовая спасает от боеприпасов калибром до 7,62 миллиметра. Основное вооружение БТР — 12,7-миллиметровый пулемет "Браунинг".

БМ-21 "Град"

M113 принимал участие в десятках войн и вооруженных конфликтов. Наиболее активно эти машины использовались во Вьетнаме. Там они зарекомендовали себя, с одной стороны, хорошо, поскольку у них отличная проходимость. Но с другой — высокие борта были очень удобной целью для гранатометчиков противника. Точные цифры потерь M113 засекречены, однако известно, что только в 1975 году Южный Вьетнам и США лишились почти полутора тысяч бронетранспортеров. Впрочем, простота и дешевизна этих БТР позволяли быстро восполнять потери в технике.

Первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" поступили в советские части в 1963 году. Всего было построено более девяти тысяч ударных комплексов этого типа, они по-прежнему находятся на вооружении армии России и около пятидесяти иностранных государств. Один "Град" способен за 20 секунд выпустить 40 реактивных снарядов и поразить цели на площади в 15-20 гектаров на удалении до 25-30 километров. Основной тип боеприпасов — осколочно-фугасные, кассетные и зажигательные. Эти РСЗО — прямые потомки гвардейских минометов "Катюша" времен Великой Отечественной. В наследство им достались огромная огневая мощь, простота и надежность конструкции.

© Sputnik / Искандар Аминов Перейти в фотобанк Залп установки "Град" во время таджикско-российских учений на полигоне Фахрабад в Таджикистане © Sputnik / Искандар Аминов Перейти в фотобанк Залп установки "Град" во время таджикско-российских учений на полигоне Фахрабад в Таджикистане

Впервые руководство СССР испытало "Грады" в бою в марте 1969 года во время советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Напомним, КНР попыталась силой отнять у СССР небольшой клочок суши на реке Уссури. На Даманский вторглась войсковая группировка — до двух с половиной тысяч штыков с бронетехникой и тяжелым вооружением. В ходе двухнедельных боев погибли 58 советских пограничников, до последнего отбивавших атаки превосходящих сил противника. Конфликт завершился 15 марта 1969 года, когда командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик отдал приказ об артиллерийском ударе по Даманскому силами 12 установок "Град". А десять минут спустя в контратаку пошла советская пехота, занявшая перепаханный огнем и сталью остров, почти не встречая сопротивления. В результате артналета "Градов" Китай потерял более 800 человек убитыми и больше на Даманский не претендовал.

M2 Browning

Крупнокалиберный пулемет M2 Browning по праву считается главным долгожителем среди американского стрелкового оружия. Принят в эксплуатацию в 1933 году (85 лет назад!) и до сих пор активно используется армией США. Этот пулемет 50-го калибра (12,7 миллиметра) прошел Вторую мировую, Корейскую, Вьетнамскую, Иракскую войны и все локальные вооруженные конфликты последних десятилетий, в которых участвовали американцы и их союзники по НАТО. Его устанавливали на самолеты, вертолеты, бронетранспортеры и танки, применяли как зенитное орудие и даже в качестве снайперской винтовки. Снайпер морской пехоты США Карлос Хэскок во время войны во Вьетнаме установил на свой "Браунинг" оптический прицел и уверенно поражал одиночными выстрелами солдат противника на дистанциях почти в два километра.

Всего было выпущено около трех миллионов пулеметов M2. Они стояли и стоят на вооружении более ста государств. Кстати, этот пулемет ограниченно использовался и Красной армией в годы Великой Отечественной войны. США поставили СССР по ленд-лизу около трех тысяч "Браунингов" для нужд противовоздушной обороны.

Ту-95 и B-52

Советский дальний бомбардировщик Ту-95 и его американский противник B-52 составляют основу стратегической авиации России и США. Приняты на вооружение в 1956 и 1955 годах соответственно и летают уже более 60 лет. Оба самолета — символ холодной войны. Разрабатывались они с единственной целью — сбросить на территорию вероятного противника ядерную бомбу. На сегодняшний день в строю остаются 60 Ту-95 в модификациях МС и МСМ и 65 Б-52. Американские бомбардировщики использовались в качестве носителей неядерного оружия во Вьетнаме, Ираке, Югославии, Афганистане, а российские впервые дебютировали в Сирии, где наносили удары по объектам террористов крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 с расстояния более тысячи километров.

Оба самолета прослужат своим странам еще долго. Ресурс американских Б-52 в рамках модернизации продлили до 2040 года. Примерно к этому же времени на пенсию отправятся и последние российские Ту-95. На смену ветеранам придут принципиально новые машины, разрабатываемые и в России, и в США.