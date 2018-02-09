ВМФ к концу весны получит большой десантный корабль "Иван Грен"

МОСКВА, 09 фев – РИА Новости. Большой десантный корабль "Иван Грен", головной в проекте 11711, будет передан ВМФ РФ к концу весны, заявил журналистам в пятницу президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Ждём, что называется, с минуты на минуту. Основные решения приняты, задача — всё-таки завершить все необходимые испытания. Думаю, что к концу весны мы должны будем все эти работы закончить", — сказал он.

Ранее в издании калининградского судостроительного завода "Янтарь" была опубликована информация, согласно которой БДК "Иван Грен" должен завершить государственные испытания к концу февраля. При этом ВМФ должен был получить этот корабль ещё в конце минувшего года.

БДК "Иван Грен" — головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Программа государственных испытаний началась в Балтийском море 30 ноября 2017 года. По заказу министерства обороны РФ завод "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта — БДК "Петр Моргунов".

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. Большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом.

Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.