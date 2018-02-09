Посол назвал сроки подписания контракта на поставку С-400 Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости, Евгений Орел. Переговоры между Россией и Индией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" находятся "на самой заключительной стадии", подписание контракта может состояться со дня на день, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Николай Кудашев.
Как отметил российский дипломат, ничего удивительного в том, что переговоры продолжаются какое-то время, нет, поскольку этот вопрос — слишком серьезный.
"Он упирается в создание противоракетной обороны Индии, что станет определяющим фактором в решении проблем безопасности воздушного и космического пространства страны на десятилетия. Это стратегический выбор, поэтому взвешенный и ответственный подход сторон – и российской, и индийской – меня, в общем, не удивляет", — указал посол.
С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.