В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Двадцать летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, российские самолеты совершили 11 вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.

Из инфографики следует, что наибольшая активность была замечена на Западном стратегическом направлении — 10 летательных аппаратов. Также шесть летательных аппаратов были зафиксированы на Юго-Западном стратегическом направлении и четыре на Арктическом.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.