Россия предложила США установить допустимые сближения в небе и на море

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону установить предельно допустимые расстояния сближения морских и воздушных судов, ответа пока нет, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом находящихся сейчас на слуху так называемых перехватов военных судов, самолетов, мы активно, очень активно выступаем за то, чтобы дополнить двусторонние соглашения о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним от 72-го года положениями о предельно допустимых расстояниях сближения", — сказала Захарова.

"Наши американские коллеги, которые так любят жаловаться по поводу перехватов, почему-то не хотят обсуждать дополнительные правила обеспечения безопасности полетов и мореплавания", — отметила она.

В последние годы военные США и РФ регулярно сообщают об инцидентах между самолетами и кораблями двух стран. Как правило, речь идет об опасном сближении и "непрофессиональном поведении".