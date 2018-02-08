Россия предложила США установить допустимые сближения в небе и на море

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону установить предельно допустимые расстояния сближения морских и воздушных судов, ответа пока нет, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши американские коллеги, которые так любят жаловаться по поводу перехватов, почему-то не хотят обсуждать дополнительные правила обеспечения безопасности полетов и мореплавания", — отметила она.
В последние годы военные США и РФ регулярно сообщают об инцидентах между самолетами и кораблями двух стран. Как правило, речь идет об опасном сближении и "непрофессиональном поведении".