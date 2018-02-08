За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Более 60 боевых кораблей и катеров было построено за последние пять лет для ВФМ РФ, сообщил главнокомандующий Владимир Королев на церемонии открытия IV коллегии музеев военно-морской направленности.

"За это время было построено более 60 боевых кораблей и катеров, в том числе три ракетных подводных лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров", — сказал он.

По словам главкома, оснащенность морской авиации ВМФ современной техникой выросла более чем в полтора раза.

"Переоснащение береговых войск ВМФ на современные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" позволило не только повысить уровень оснащения современной техникой до 96%, но и создать так называемые зоны воспрещения доступа кораблей противника практически во всех морях, прилегающих к российским берегам", — сказал Королев.