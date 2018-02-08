Россия готова к переговорам с США по борьбе с терроризмом, заявили в МИД

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская сторона готова к переговорам с Вашингтоном по наиболее актуальным вопросам контртерроризма, но навязываться не собирается, заявил в интервью РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Мы неоднократно заявляли о готовности к переговорам с США по наиболее актуальным вопросам контртерроризма. Но мы никогда никому не навязывались", — сказал он, добавив, что "сотрудничество в этой области нашей стране нужно никак не больше, чем другим государствам".

По словам Сыромолотова, "у нас накоплен богатый, уникальный, успешный опыт, как силового противодействия терроризму, так и его профилактики".

"Многие иностранные партнеры обращаются к нам, к нашим военным и правоохранителям за содействием и получают необходимую помощь или консультацию", — отметил замглавы МИД России.

"Американцы же "стучатся" к нам только тогда, когда у них возникают срочные вопросы, когда речь идет о каких-то кризисных ситуациях. Обычные официальные и рабочие контакты с Россией для Вашингтона сейчас — практически табу", — сказал он.

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