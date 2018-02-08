Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполняет гособоронзаказ без задержек

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 фев — РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ.

"У нас никаких проблем с Комсомольским авиационным заводом нет, за пять лет не было и, надеюсь, не будет. Они всегда в срок выполняют все свои обязательства перед министерством обороны", — сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения завода.

По его словам, Минобороны ожидает ряд поставок от завода в 2018 году. "У нас по плану 10 самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ-3 — шесть самолётов", — заявил замминистра.