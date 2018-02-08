Танкисты ЮВО провели учения в Ставропольском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости. Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае отработали задачи поражения низколетящих воздушных объектов с применением приборов ночного видения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Экипажи Т-72Б3 на ходу вели огонь из 125-миллиметровых пушек по появляющимся и движущимся наземным мишеням на удалении до двух тысяч метров, а также из крупнокалиберных пулеметов "Корд" по воздушным целям", — сказал Астафьев. Кроме того, танкисты отработали ведение фланговой стрельбы в движении.

Особое внимание при проведении занятий уделялось совершенствованию навыков использования новейшей системы управления огнем "Сосна-У". Цифровой баллистический вычислитель системы позволяет в несколько раз сократить время расчетов движения цели, а улучшенные оптические каналы дают возможность уверенно брать ее на сопровождение на дистанциях до пяти тысяч метров.

В свою очередь, механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время. На занятие по огневой подготовке привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники.