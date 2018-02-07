На учениях в Сибири автономные пусковые установки "Ярс" сменили позиции

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Автономные пусковые установки "Ярс" в Новосибирском ракетном соединении в ходе учений сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В нем отмечается, что "отрабатываются задачи и вводные, в том числе технические, с преодолением участков условного заражения местности".
"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения", — добавляет департамент.