На учениях в Сибири автономные пусковые установки "Ярс" сменили позиции

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Автономные пусковые установки "Ярс" в Новосибирском ракетном соединении в ходе учений сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В Новосибирском ракетном соединении в ходе учения автономные пусковые установки "Ярс" сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на полевых позициях. В рамках учения противодиверсионные формирования выполняют задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "отрабатываются задачи и вводные, в том числе технические, с преодолением участков условного заражения местности".

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения", — добавляет департамент.