Командующий ЗВО проверит дежурные силы ПВО в Калининградской области

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Калининградскую область для инспекции войск и сил Балтийского флота, в частности, проверки организации боевого дежурства подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и дислоцированной в регионе авиации, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Рабочая группа офицеров ЗВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Андрея Картаполова проинспектирует ход боевой подготовки береговых войск и кораблей Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области", — сказал Мугинов.

Он отметил, что "в ходе работы особое внимание будет уделено вопросам организации боевого дежурства подразделений ПВО и авиации, дислоцированной в регионе, а также организации учебно-боевой деятельности мотострелковых и танковых соединений и воинских частей флота".

Картаполов также ознакомится с ходом восстановления и ремонта кораблей Балтфлота на судоремонтном заводе, расположенном в Балтийске.

Поездка носит плановый характер и продлится до конца текущей недели, добавил представитель военного округа.