"Ярсы" провели боевое патрулирование в условиях сильных снегопадов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сильные снегопады не помешали подразделениям ПГРК "Ярс" Тейковского ракетного соединения в Ивановской области совершать плановые выходы на маршруты боевого патрулирования, сообщает Минобороны РФ.

Рекордный объем осадков фиксируется в регионе за последние четыре дня. Со 2 по 6 февраля выпало более месячной нормы осадков, количество снега местами доходило до 60 сантиметров, отметили в военном ведомстве.

"В Тейковском ракетном соединении (Ивановская область) подразделения ПГРК "Ярс" совершают плановые выходы на маршруты боевого патрулирования, несмотря на обильные снегопады", — говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что ни осадки, ни холода "не могут оказать существенного влияния на боеготовность РВСН. Во всех соединениях проводятся плановые мероприятия боевой подготовки".

Современная машина обеспечения боевого дежурства ПГРК "Ярс" предназначена для создания комфортных бытовых условий для личного состава на полевых позициях, а также обеспечения электроснабжения, охраны и обороны подразделений в морозы.

"Личный состав ракетных полков отрабатывает вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения, действий по различным вводным", — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ранее ракетчики уже отрабатывали несение боевого дежурства на полевых позициях в условиях сверхнизких температур. "В Новосибирской области столбик термометра опускался ниже минус 40 градусов", — отметили в Минобороны.