Командующий ВДВ представил псковской дивизии нового командира

ПСКОВ, 6 фев — РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков представил во вторник личному составу Псковской десантно-штурмовой дивизии нового командира соединения полковника Игоря Каплия.

"За время службы в ВДВ полковник Каплий прошел все ключевые командные должности", — отметил командующий на церемонии представления.

До нового назначения Каплий занимал должность начальника боевой подготовки ВДВ.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, торжественная церемония передачи новому командиру Псковской дивизии ВДВ боевого знамени соединения состоится в субботу. До торжественной церемонии соединением командует генерал-майор Алексей Наумец.