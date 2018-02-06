Соединение ВДВ в Пскове получило батальонный комплект новейшей бронетехники

ПСКОВ, 6 фев — РИА Новости. Псковское соединение Воздушно-десантных войск получило во вторник батальонный комплект новейшей бронетехники — боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ.

"По государственной программе вооружения сегодня 104-й десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получает батальонный комплект самой современной техники", — заявил на торжественной церемонии передачи техники командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как отметил командующий, "оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники — важнейший этап в развитии войск".

"Псковское соединение получает батальонный комплект боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" в канун 100-летия создания Красной Армии на легендарной Псковской земле", — подчеркнул он.

Командующий выразил признательность конструкторам, инженерам и рабочим, создававшим новые боевые машины. "Уверен, что в ближайшем будущем другие соединения ВДВ также планово получат грозные боевые машины", — сказал Сердюков.

Он напомнил, что 104-й полк прошел через многие вооруженные конфликты и миротворческие операции.

В ходе церемонии командиры боевых машин получили технические формуляры на новую технику.

Псковское десантно-штурмовое соединение — третье в ВДВ, перевооружаемое на БМД-4М и БТР-МДМ.

Как отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, "экипажи полученной соединением техники до поставки боевых машин проходили обучение в учебном центре в период их производства на предприятиях промышленности".

По данным Минобороны, БМД-4М и БТР-МДМ — это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения.

"С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения существенно увеличатся", — подчеркнули в департаменте.

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты "Аркан", 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-мм пулемет.