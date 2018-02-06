МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал следователей СК совместно сосредоточиться на контроле отчуждения акций оборонных предприятий, чтобы не допустить легализации преступных доходов части их бывшего директората.
По словам вице-премьера, есть поручение президента о выработке особого порядка отчуждения акций оборонных предприятий.
Он отметил важность процесса интеграции в оборонные предприятия инвестиций. По словам Рогозина, уже есть положительные примеры, когда из "полуубитого" завода "Ижмаш" был воссоздан современный концерн "Калашников", где приход частного инвестора позволил быстро преодолеть технологическую отсталость и поднять качество оружия настолько, что даже в условиях санкций продолжает "очень успешно продаваться и за рубежом".