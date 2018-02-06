Россия и Шри-Ланка могут договориться о кредите на "Гепард-5.1"

СИНГАПУР, 6 фев — РИА Новости. Россия и Шри-Ланка в ближайшее время могут договориться о предоставлении Москвой кредита на покупку патрульного корабля проекта "Гепард-5.1", заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Петухов.

"В настоящее время продолжает прорабатываться вопрос предоставления кредита Шри-Ланке для финансирования поставки океанского патрульного корабля проекта "Гепард-5.1". Эксперты сторон готовят документы, необходимые для решения данного вопроса. Выражаем надежду, что в скором будущем Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка усилит защиту своих границ еще одним современным кораблем", — сказал он.

Петухов отметил, что Россия с пониманием относятся к возникающим проблемам ланкийской стороны в финансовой сфере и оказывает полное содействие в их разрешении.

Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Россия и Шри-Ланка согласовали контракт на поставку фрегатов проекта "Гепард-5.1". Позднее официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева уточнила, что переговоры Москвы и Коломбо идут о поставках одного патрульного корабля. По ее словам, министерство финансов РФ прорабатывает вопрос о выделении ланкийской стороне экспортного кредита на осуществление данной покупки.