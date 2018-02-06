Ракетчики Севфлота отразили налет условного противника на базу

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Зенитный ракетный полк Северного флота отразил налет условного противника на базу с применением С-400, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"В ходе активной фазы учения расчеты зенитно-ракетных систем С-400 отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы", — сказал Серга.
Кроме того, боевые расчеты провели электронные пуски, успешно поразив цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника, роль которых выполняли бомбардировщики Су-24, уточнил он.
В 2017 году подразделения противовоздушной обороны Северного флота выполнили около 20 боевых пусков на специализированном полигоне Ашулук в Астраханской области, добавил Серга.