На Курилах стартовали учения с участием более двух тысяч военнослужащих

ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники привлечены к стартовавшим на Курилах учениям по противодействию незаконным вооруженным формированиям, сообщает во вторник пресс-служба округа.
Отмечается, что десантирование будет проведено для совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях.
Кроме того, военнослужащие межвидовой группировки войск будут искать и блокировать условную диверсионно-разведывательную группу на острове Кунашир. Учение на Курилах продлится до конца этой недели.