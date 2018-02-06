РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Бумажный "Леопард". Почему немецкий супертанк уязвим для советских ПТУР

08:0006.02.2018
10106591
© AFP 2018 / Nazeer al-KhatibТурецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Октябрь 2016Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Октябрь 2016
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Видеокамера разведчика-курда, занявшего удобную позицию на склоне холма, наводится на турецкий танк Leopard-2A4. Боевая машина замерла на окраине небольшого поселка в сирийском Африне, ее экипаж не подозревает, что уже несколько минут находится под прицелом. Где-то сбоку раздается резкий хлопок — и в сторону танка с шипением устремляется ракета. Не проходит и пяти секунд, как 55-тонный "Леопард" разлетается на куски от мощного взрыва. Такой ролик в минувшие выходные выложили в Сеть курдские военные.

С 2016 года турки потеряли в Сирии уже более десятка машин "Леопард-2А4". Причем виноваты в том главным образом далеко не самые современные ПТРК еще советского производства. Результат, на первый взгляд, удивительный: разработанные и построенные в Германии "Леопарды-2" считаются одними из самых мощных и защищенных танков в мире. Однако реальная война развеяла популярный медийный миф о непобедимости немецкой машины.

Уязвимость корпуса

Основные боевые танки (ОБТ) Leopard-2 производятся немецким концерном Krauss-Maffei с 1979 года. Существует более десятка модификаций этой машины, различающихся по степени защищенности, вооружению, электронной начинке. Самый последний вариант — 2А7+ — начал поступать в танковые части Бундесвера совсем недавно. На экспорт идут более старые "Леопарды" версии 2А4. Эти машины стоят на вооружении почти 20 армий — главным образом стран-членов НАТО. В мировом рейтинге ОБТ, который составляет американский журнал Military Ordnance, танки "Леопард-2" традиционно занимают первое место. К их главным достоинствам эксперты относят очень высокую живучесть, мощную пушку, удобную систему управления огнем и высокую скорость — до 72 километров в час.

© AP Photo / Michael SohnНемецкий танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий танк Leopard-2

Впрочем, оценка западных специалистов из года в год основывается исключительно на тактико-технических характеристиках "Леопарда-2" и является, по сути, теоретической. До недавних пор этот танк практически не бывал в реальных боях. В его активе — миротворческие операции в Косово, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также ограниченное участие в боевых действиях в Афганистане, где "Леопарды" обороняют военные базы европейских союзников США. Свое первое крещение огнем эти танки прошли в декабре 2016-го в рамках операции вооруженных сил Турции "Щит Евфрата" в сирийской провинции Алеппо. Наиболее ожесточенные бои велись в районе города Эль-Баб. Именно здесь "Леопарды-2" впервые "познакомились" с ПТРК "Фагот", украденными боевиками ИГ* со складов вооружений правительственных войск, а также американскими TOW, поставленными США силам "умеренной оппозиции".

Операция Щит Евфрата. Архивное фото
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Со щитом или на щите: чем закончилась турецкая авантюра в Сирии
Результаты этого знакомства лучше всего охарактеризовало издание Die Welt, опубликовавшее в январе 2017-го материал под заголовком "Боевики ИГ* убили немецкий танковый миф". Автор публикации, ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве, утверждал, что турки потеряли как минимум десять "непобедимых" танков "Леопард-2А4". Большая часть поражена огнем ПТРК. Некоторые машины были полностью уничтожены в результате взрыва боекомплекта, как и в случае с турецким танком, атакованным курдами в Африне. По мнению ряда экспертов, именно уязвимость боеукладки — ахиллесова пята немецкой машины.

"В очередной раз наглядно продемонстрировано, что ранее столь высоко котировавшиеся танки Leopard-2 имеют фатальный конструктивный дефект размещения основной части боекомплекта в передней левой части корпуса, со слабой защитой со стороны бортов, — прокомментировали курдское видео специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий в своем блоге. — Разрушения танков Leopard-2A4 в результате взрыва боеукладки в передней части корпуса впервые были отмечены на танках, потерянных турецкой армией в ходе боевых действий против сил "Исламского государства"* у сирийского города Эль-Баб в декабре 2016 года".

Спорные рейтинги

По мнению специалистов, афринский танк, скорее всего, был уничтожен ракетой ПТРК "Фагот". Эти комплексы были разработаны в СССР еще в начале 70-х годов — за пять-десять лет до ввода в строй первых "Леопардов-2". "Фаготы" до сих пор стоят на вооружении более чем трех десятков стран. В России есть и более современные переносные комплексы, такие как "Корнет" и "Метис-М", однако отказываться от "Фаготов" Минобороны пока явно не собирается. Как показывает практика, с их помощью все еще можно эффективно бороться с передовой бронетехникой вероятного противника.

© Sputnik / Дмитрий ШорковПТУР "Фагот" сирийской армии на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино"
© Sputnik / Дмитрий Шорков
ПТУР "Фагот" сирийской армии на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино"

"В уничтожении танка "Леопард-2А4" советским противотанковым ракетным комплексом лично я никакой сенсации не вижу, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Виктор Мураховский. — Ни один танк сегодня не способен выдержать удар ПТУР в борт. Ни в одном танке, за исключением российского Т-14 "Армата", не решена проблема уязвимости экипажа от взрыва боекомплекта. Боевые свойства немецкой машины соответствуют 80-м годам прошлого века. Поэтому созданные в то же время советские ПТРК типа "Фагот", "Конкурс", "Метис-М" вполне успешно преодолевают все системы защиты этих танков. Не стоит верить рейтингам, которые составляют СМИ, даже авторитетные. Показатели военно-технического уровня танка определяются не только цифрами ТТХ, но и интегрированными свойствами по огневой мощи, защищенности, подвижности и так далее. В конечном счете, эффективность любого танка зависит от тактики его боевого применения. Все это рейтинги не учитывают и учитывать не могут".

Танк Т-90. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Уралвагонзавод": российские танки Т-90 показали "живучесть" в Сирии
К слову, американские танки M1A2 Abrams, стабильно занимающие в западных рейтингах вторую после "Леопарда" позицию, тоже уязвимы перед огнем "Фаготов". Летом 2015-го в сети появилось несколько видеороликов, в которых боевики-хуситы подбивают с помощью этого ПТРК "Абрамсы" Саудовской Аравии в Йемене. А российские Т-90, которые западные эксперты снисходительно задвигают на последние строчки своих рейтингов, уверенно держат попадания противотанковых ракет боевиков ИГ* в Сирии. Соответствующих видео в интернете тоже немало. Конечно, это не значит, что российские машины неуязвимы, но есть лишний повод задуматься над объективностью "авторитетных" рейтингов.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
myliveweb
Зачем всё это рассказывать? Пусть Немцы и Американцы думают, что у них самые крутые танки и продолжают делать этот хлам. Это же так эпично из грантомёта стоимостью в 1 тыс. долларом разнести танк стоимостью в миллионы баксов.
09:40
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
wall
Самый лучший рейтинг это поле боя, а все эти: "--Если бы у бабушки был спасательный буй она была бы Памела Андерсон..." для дилетантов от (особенно) запада.
08:48
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена