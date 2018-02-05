Книга о легенде советской разведки времен "холодной войны" вышла в Москве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Книга, главным героем которой стал легендарный советский разведчик времен "холодной войны" полковник Конон Молодый — руководитель нелегальной резидентуры КГБ СССР в Великобритании, детали чьей биографии легли в основу знаменитого художественного фильма "Мертвый сезон", вышла в свет в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия".

Новая книга рассказывает о жизненном и оперативном пути легендарного разведчика, его соратниках по разведывательной деятельности, говорится на сайте издательства.

Конон Трофимович Молодый (1922-1970) в 1954 году по заданию руководства выехал в Великобританию по паспорту канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла и приступил к выполнению заданий в качестве руководителя нелегальной резидентуры. В течение шести лет резидентура Бена (оперативный псевдоним) добывала ценную секретную документальную информацию, которая высоко оценивалась в Москве.

Это было одно из наиболее эффективных звеньев советской внешней разведки, которое успешно добывало секретную политическую, научно-техническую и военно-стратегическую информацию в важнейших учреждениях Великобритании и военных базах США, расположенных на ее территории.

В 1961 году в результате предательства сотрудника польской разведки Михаила Голеневского, перебежавшего в США, ЦРУ сообщило британским спецслужбам полученные от предателя сведения на агентов резидентуры Бена, работавших на базе британских ВМС в Портленде. В январе 1961 года Молодый был арестован на встрече с агентами в момент получения им секретной информации.

Состоявшийся в марте того же года суд над разведчиком-нелегалом приговорил его к 25 годам тюремного заключения. Во время ареста, следствия и судебного процесса разведчик вел себя стойко, не выдав секретной информации. В 1964 году Молодый был обменен на британского разведчика Гревилла Вина, арестованного в Москве по делу Пеньковского. После возвращения на родину Молодый работал в центральном аппарате советской внешней разведки.

Конон Молодый был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, многими медалями и знаком "Почетный сотрудник органов безопасности".

Молодый стал прототипом Константина Ладейникова — главного героя знаменитого первого художественного фильма о советской разведке времен "холодной войны" "Мертвый сезон".

Автор новой книги Владимир Антонов служил во внешней разведке. Лауреат литературной премии СВР РФ (2002).