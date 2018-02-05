России выгодно соблюдать Договор по СНВ с США, считает экс-глава штаба РВСН

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года (ДСНВ-3) важен и для России, и для Соединенных Штатов: при этом у США больше возможностей по наращиванию ядерного потенциала, заявил РИА Новости в понедельник бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России (1994-1996) генерал-полковник Виктор Есин.
ДСНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает РФ и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Не ниже разрешенных цифр
"Процедура такая: в течение месяца после истечения срока происходит обмен данными, а потом они публикуются. Комиссия собирается не реже двух раз в год. Этап завершился — соберутся. Могут обсудить подходы к продлению этого договора. У меня нет никаких тревог относительно того, что мы уложились в сроки", — сказал Есин.
По его словам, "на 1 сентября прошлого года мы по развернутым и неразвернутым в сумме носителям укладывались в цифры".
"У нас было превышение на 11 единиц по количеству развернутых боезарядов. Думаю, за прошедшее время мы соответствующую процедуру выполнили, в соответствии с которой разрешается понижать количество боезарядов на носителях, и уложились", — уточнил военный эксперт.
Он отметил, что США возможными поправками к ДСНВ-3 не смогут обнулить стратегический потенциал РФ. "Его никак не обнулишь. Мы же ниже цифр, которые нам разрешены, не опускаемся", — отметил Есин.
"У США возможностей больше. Если им выйти из договора, то американцы моментально нарастят количество и будут нас превосходить. России выгодно оставаться в рамках договора", — заключил генерал-полковник.
США заявили о выполнении
Как заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение выполнения ДСНВ-3. В ее заявлении, поступившем в РИА Новости, отмечено, что США и РФ будут обмениваться данными о своих соответствующих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, как это делалось дважды в год в течение последних семи лет в рамках договора.
В госдепе также сообщили, что в недавно опубликованной ядерной доктрине США отмечается, что "контроль над вооружениями может способствовать безопасности США, помогая управлять стратегической конкуренцией между государствами".
Россия не подтверждает
Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ, заявил МИД России.
В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сказано, что Москва принимает к сведению заявление США о достижении ими согласованных суммарных количественных уровней СНВ.
В МИД России подчеркнули, что РФ подтверждает свою приверженность договору о СНВ. При этом РФ настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из зачета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ.
Потенциал РФ
"По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков", — сказано в сообщении.
Кроме того, уточняет министерство, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".
Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.