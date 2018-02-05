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Безопасность

России выгодно соблюдать Договор по СНВ с США, считает экс-глава штаба РВСН

17:3005.02.2018
(обновлено: 17:34 05.02.2018)
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© Фото : Главный штаб ВМФ РоссииПодводная лодка. Архивное фотоПодводная лодка. Архивное фото
© Фото : Главный штаб ВМФ России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года (ДСНВ-3) важен и для России, и для Соединенных Штатов: при этом у США больше возможностей по наращиванию ядерного потенциала, заявил РИА Новости в понедельник бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России (1994-1996) генерал-полковник Виктор Есин.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами. 30 января 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин считает, что пора задуматься о продлении с США договора СНВ
В понедельник наступил крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по договору СНВ-3.

ДСНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает РФ и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Не ниже разрешенных цифр

"Процедура такая: в течение месяца после истечения срока происходит обмен данными, а потом они публикуются. Комиссия собирается не реже двух раз в год. Этап завершился — соберутся. Могут обсудить подходы к продлению этого договора. У меня нет никаких тревог относительно того, что мы уложились в сроки", — сказал Есин.

По его словам, "на 1 сентября прошлого года мы по развернутым и неразвернутым в сумме носителям укладывались в цифры".

"У нас было превышение на 11 единиц по количеству развернутых боезарядов. Думаю, за прошедшее время мы соответствующую процедуру выполнили, в соответствии с которой разрешается понижать количество боезарядов на носителях, и уложились", — уточнил военный эксперт.

Он отметил, что США возможными поправками к ДСНВ-3 не смогут обнулить стратегический потенциал РФ. "Его никак не обнулишь. Мы же ниже цифр, которые нам разрешены, не опускаемся", — отметил Есин.

"У США возможностей больше. Если им выйти из договора, то американцы моментально нарастят количество и будут нас превосходить. России выгодно оставаться в рамках договора", — заключил генерал-полковник.

США заявили о выполнении

Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мнение: России и США лучше быть с договором СНВ-3, чем без него
Государственный департамент США опубликовал в понедельник данные по выполнению договора СНВ-3. В частности, в распространенной справочной информации госдепа США отмечается, что со времени вступления договора в силу 5 февраля 2011 года США и РФ "отправили и получили более 14600 уведомлений, связанных с местонахождением, перемещением и ликвидацией стратегических наступательных вооружения", "осуществили 14 обменов информацией с полным учетом состояния и состава стратегических систем ядерного оружия", "провели 252 инспекции на местах".

Как заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение выполнения ДСНВ-3. В ее заявлении, поступившем в РИА Новости, отмечено, что США и РФ будут обмениваться данными о своих соответствующих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, как это делалось дважды в год в течение последних семи лет в рамках договора.

Ракета на стенде АО Корпорация Тактическое ракетное вооружение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие, заявил Бондарев
Выполняя новый ДСНВ, Соединенные Штаты продолжают демонстрировать свою приверженность выполнению своих обязательств по контролю над вооружениями, в том числе в рамках договора о нераспространении ядерного оружия, добавила Науэрт.

В госдепе также сообщили, что в недавно опубликованной ядерной доктрине США отмечается, что "контроль над вооружениями может способствовать безопасности США, помогая управлять стратегической конкуренцией между государствами".

Россия не подтверждает

Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ, заявил МИД России.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сказано, что Москва принимает к сведению заявление США о достижении ими согласованных суммарных количественных уровней СНВ.

Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия в скором времени передаст США уведомление об обязательствах по СНВ
"Вместе с тем отмечаем, что объявленный выход на установленные договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, осуществленного таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору, а также за счет произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт", — отмечено в нем.

В МИД России подчеркнули, что РФ подтверждает свою приверженность договору о СНВ. При этом РФ настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из зачета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ.

Потенциал РФ

Флаг. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Эксперт назвал модернизацию ядерного арсенала США актуальной проблемой
РФ полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, сказано в распространенном в понедельник сообщении МИД России.

"По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков", — сказано в сообщении.

Кроме того, уточняет министерство, РФ располагает "1444 единицами для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками".

Также в арсенале "779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sald45
Это все очень хорошо. Но я хочу не об этом. Меня заполняет тревога по поводу наступающего ВЫБОРА. Наши западные "коллеги" полным ходом готовят заварушку на Украине и у границ Дальнего Востока. Предположительно, все это начнется одновременно до ВЫБОРА. Очень желаю, чтоб это было лишь моим предположением.
18:06
05.02.2018
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