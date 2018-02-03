В Московской области стартовал сверхдальний лыжный переход десантников

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В Воздушно-десантных войсках стартовал сверхдальний лыжный переход протяженностью более семи тысяч километров, посвященный 100-летию со дня образования Красной армии, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода составляет более семи тысяч километров", — сказал командующий.

По его словам, переход посвящен празднованию 100-летия со дня образования Красной армии и Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

"Военнослужащие лыжных команд пройдут через 158 населенных пунктов, в 69 из которых проведут военно-патриотические акции и мероприятия, с показательными выступлениями разведчиков и встречами с учащимися учебных заведений", — сказал Сердюков.

Десантники посетят места сражения под Прохоровкой, Бородинской и Куликовской битв, разъезд Дубосеково — место подвига героев-панфиловцев, деревню Чернушки в Псковской области, где героически погиб Александр Матросов, а также Мамаев курган в Волгограде, добавил генерал.

"Команда 45-й гвардейской бригады специального назначения посетит мемориал разъезда Дубосеково под Волоколамском, где героически, защищая Отечество от фашистов, погибли двадцать восемь панфиловцев", — сказал Сердюков. Как уточнили в департаменте информации Минобороны РФ, маршрут перехода спецназовцев стартует в Кубинке. Десантники посетят Можайск, Волоколамск, Солнечногорск, Ногинск, Раменское и закончат переход в Рязани. Общая протяженность маршрута составит 650 километров.

45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ была сформирована в 1994 году на основе 901-го и 218-го батальонов спецназначения. Военнослужащие бригады участвовали в спецоперациях на территории Северного Кавказа. Сводный отряд полка принимал участие в выполнении миротворческой миссии в зоне разделения грузинских и абхазских вооруженных сил в Гудауте. Пятеро военнослужащих бригады были удостоены звания героев России.

Как сообщили в департаменте информации Минобороны РФ, в переходе примут участие 300 военнослужащих ВДВ. Переход разделен на десять маршрутов, группы военнослужащих ВДВ, стартовав в Новороссийске, Пскове, Иванове, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке и Рязани, преодолеют каждая до 1300 километров. Конечной точкой всех маршрутов станет поселок Поляны Рязанской области. Суммарная протяженность переходов составит 7678 километров.