РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"Лично истребил более 90 немцев": рассекречены донесения из Сталинграда

16:1002.02.2018
(обновлено: 16:27 02.02.2018)
634371
© РИА Новости / Олег КноррингПерейти в фотобанкСоветские бойцы атакуют немецкий опорный пункт. Великая Отечественная война (1941-1945)Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт. Великая Отечественная война (1941-1945)
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Наградные листы воинов-героев, полосы фронтовой газеты и от руки написанные донесения, сухо повествующие о масштабных исторических событиях, — в пятницу Минобороны обнародовало ранее не публиковавшиеся документы времен Сталинградской битвы. Сегодня, 2 февраля, — 75-летие грандиозного разгрома гитлеровских армий на Волге. Это переломный момент всей Великой Отечественной войны. Вермахт так и не оправился от понесенных потерь и утратил стратегическую инициативу. РИА Новости публикует наиболее интересные отрывки из рассекреченных архивных документов.

О капитуляции Паулюса

Командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен советским войскам 31 января. В Германии его капитуляция произвела эффект разорвавшейся бомбы. Еще ни разу в истории офицер такого калибра не выбрасывал белый флаг. Первым в Москву о пленении Паулюса сообщил командующий войсками Донского фронта Константин Рокоссовский, быстрым почерком набросавший важное донесение Сталину, которое в тот же день передали телеграфом в Кремль.

© РИА Новости / Георгий ЛипскеровПерейти в фотобанкГенерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен
© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен

"Бывший командующий 6-й немецкой армией генерал-полковник танковых войск, ныне генерал-фельдмаршал Паулюс и начальник штаба 6-й немецкой армии генерал-майор Шмидт со своим штабом сдались нашим войскам в плен и 31.01.43 прибыли в штаб 64-й армии. Оттуда направляются в штаб Донского фронта. Командование южной группой Паулюс передал командиру 7-й пехотной дивизии генерал-майору (фамилия уточняется), который дал приказ войскам южной группы о прекращении боевых действий и сам также сдался в плен. Боевые действия южной группы войск прекратились, производится ее прием в плен. Паулюс отказался дать приказ северной группе о прекращении боевых действий, мотивируя тем, что он ей не командует. Северная группа войск продолжает оказывать упорное сопротивление. Командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский".

О фронтовых газетах

Очень любопытно сегодня смотреть фронтовые газеты. Минобороны отсканировало боевой листок 13-й гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" от 6 сентября 1942 года, когда исход битвы за Сталинград еще не был очевиден. Характерным жанром военной прессы тех лет были заметки о подвигах особо отличившихся подразделений.

Реактивные установки залпового огня (Катюши) наносят удар по врагу во время Сталинградской битвы в октябре 1942 года
© РИА Новости / Зельма Георгий
Перейти в фотобанк
Сталинградская битва
"Боевые знамена полков, бригад и дивизий Сталинградского фронта овеяны множеством ратных подвигов. Многие полки и дивизии идут теперь на бой под гвардейскими знаменами. Каждый день боев рождает тысячи героев. Сегодня воины фронта с радостью узнают о доблестных подвигах батальона, которым командует старший лейтенант Пронькин. Этот героический батальон дерзким и искусным маневром овладел вражеским опорным пунктом, защищавшимся двумя немецкими батальонами. Своими подвигами прославилась героическая часть, которой командует подполковник Горелик. Она выстояла перед натиском 130 немецких танков".

Часто публикации посвящались особо отличившимся красноармейцам. Такие материалы заметно повышали боевой дух подразделений, в которых эти красноармейцы служили, — попасть на страницы фронтовой газеты было очень почетно.

© РИА Новости / Яков РюмкинПерейти в фотобанк"Мирные воспоминания". Сталинград, 1943 г
© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
"Мирные воспоминания". Сталинград, 1943 г

"Красноармеец Егор Ясновский имеет большой опыт радиста. Побывав в боях, он свыкся с опасностями и условиями боевой жизни. При любой обстановке он не растеряется, не спасует перед трудностями. Но Ясновский не успокаивается достигнутым. По-комсомольски напористо, с большой любовью продолжает он изучать радио, изо дня в день совершенствует свои знания, тренируется в быстроте передачи по ключу, развертывании станции, настройки и связи с абонентом. Неустанно работая сам, он помогает в этом красноармейцам Линкову и Гришину. За отличные успехи в освоении материальной части командование объявило Ясновскому благодарность. Младший политрук И. Туйнов".

О наградах

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Двести дней одной войны. Сталинградская битва в архивных кадрах
Основная часть опубликованных Минобороны документов — наградные листы. Эти машинописные материалы — живая летопись подвигов, о которых до сих пор снимают художественные и документальные фильмы, пишут книги. Один из самых знаменитых героев Сталинградской битвы — командир пулеметного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Яков Павлов. Он с горсткой сослуживцев захватил и на протяжении 58 дней оборонял от немцев дом на площади Ленина, который потом назвали его именем.

"10.10.42 года немцы, бросая все новые и новые силы, прижимали наши части к Волге. На площади имени 9-го января немцы в этот день захватили дом, который имел особо важное стратегическое значение. С этого дома можно было видеть почти весь Сталинград и обстреливать переправу на реке Волга. Командование полка и дивизии поставило задачу овладеть этим домом. Немцы тоже отлично понимали важность этого дома, а поэтому, захватив его, усиленно обороняли. Выполнение задачи по захвату дома было поручено командиру пулеметного отделения гвардии сержанту Якову Павлову.

Конверт, вышедший в почтовое обращение, посвященный Сталинградской битве
© Фото : почта России
Марка, посвященная Сталинградской битве, вышла в обращение
Павлов взял с собой трех бойцов и пошел на выполнение сложнейшей боевой задачи. Заметив переползающих к дому через асфальтированную улицу, немцы по ним открыли ураганный огонь. Но смельчаки были уже у стен дома. Ворвавшись в дом, Павлов оставил одного бойца у подъезда, а с одним бойцом, просмотрев комнаты первого этажа, обнаружил в одной из них группу немцев в количестве восьми человек. Осторожно подкравшись к комнате, они забросали ее гранатами и уничтожили эту группу. Просматривая следующие комнаты, Павлов обнаружил в подвальной части этого дома группу немцев в количестве семи человек. Огнем из автомата Павлов рассчитался и с этой группой немцев".

В скупых строках наградного документа — квинтэссенция всей Сталинградской битвы. Бои в застройке шли на предельно коротких дистанциях, стреляли практически в упор. В истории войн ни до, ни после не было более ожесточенных уличных боев.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"Дом Павлова в дни обороны, 1942 год
© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
Дом Павлова в дни обороны, 1942 год

"Дом от немцев постепенно был весь очищен и занят четверкой храбрецов. Установив трофейные пулеметы, оставленные немцами, Павлов занял круговую оборону. Обороняя дом с трех сторон, четверка храбрецов удерживала в продолжение 30 суток, отразив при этом более 40 контратак и уничтожив до батальона пехоты немцев. Лично сам Павлов истребил более 90 немцев. Дом был удержан до полной ликвидации окруженной группировки немцев. 25.11.42 года во время боев в городе Сталинграде товарищ Павлов был ранен и эвакуирован в госпиталь. За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин звания "Герой Советского Союза".

Помимо наградного листа Якова Павлова, на сайте Минобороны можно ознакомиться с документами, которые расскажут, за какие подвиги звание Героя Советского Союза получили снайпер Василий Зайцев, бронебойщик Илья Каплунов, летчик-штурмовик Николай Кочетков, истребитель Иван Манойлов, танкист Иван Малоземов и другие.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
incomstar
Вечная Слава Воинам!!!
16:25
02.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Пурген Пургин
Нет слов, нам вряд ли повторить их подвиг, хотя мы будем стремиться...
16:58
02.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена