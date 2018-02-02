"Лично истребил более 90 немцев": рассекречены донесения из Сталинграда

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Наградные листы воинов-героев, полосы фронтовой газеты и от руки написанные донесения, сухо повествующие о масштабных исторических событиях, — в пятницу Минобороны обнародовало ранее не публиковавшиеся документы времен Сталинградской битвы. Сегодня, 2 февраля, — 75-летие грандиозного разгрома гитлеровских армий на Волге. Это переломный момент всей Великой Отечественной войны. Вермахт так и не оправился от понесенных потерь и утратил стратегическую инициативу. РИА Новости публикует наиболее интересные отрывки из рассекреченных архивных документов.

О капитуляции Паулюса

Командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен советским войскам 31 января. В Германии его капитуляция произвела эффект разорвавшейся бомбы. Еще ни разу в истории офицер такого калибра не выбрасывал белый флаг. Первым в Москву о пленении Паулюса сообщил командующий войсками Донского фронта Константин Рокоссовский, быстрым почерком набросавший важное донесение Сталину, которое в тот же день передали телеграфом в Кремль.

"Бывший командующий 6-й немецкой армией генерал-полковник танковых войск, ныне генерал-фельдмаршал Паулюс и начальник штаба 6-й немецкой армии генерал-майор Шмидт со своим штабом сдались нашим войскам в плен и 31.01.43 прибыли в штаб 64-й армии. Оттуда направляются в штаб Донского фронта. Командование южной группой Паулюс передал командиру 7-й пехотной дивизии генерал-майору (фамилия уточняется), который дал приказ войскам южной группы о прекращении боевых действий и сам также сдался в плен. Боевые действия южной группы войск прекратились, производится ее прием в плен. Паулюс отказался дать приказ северной группе о прекращении боевых действий, мотивируя тем, что он ей не командует. Северная группа войск продолжает оказывать упорное сопротивление. Командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский".

О фронтовых газетах

Очень любопытно сегодня смотреть фронтовые газеты. Минобороны отсканировало боевой листок 13-й гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" от 6 сентября 1942 года, когда исход битвы за Сталинград еще не был очевиден. Характерным жанром военной прессы тех лет были заметки о подвигах особо отличившихся подразделений.

"Боевые знамена полков, бригад и дивизий Сталинградского фронта овеяны множеством ратных подвигов. Многие полки и дивизии идут теперь на бой под гвардейскими знаменами. Каждый день боев рождает тысячи героев. Сегодня воины фронта с радостью узнают о доблестных подвигах батальона, которым командует старший лейтенант Пронькин. Этот героический батальон дерзким и искусным маневром овладел вражеским опорным пунктом, защищавшимся двумя немецкими батальонами. Своими подвигами прославилась героическая часть, которой командует подполковник Горелик. Она выстояла перед натиском 130 немецких танков".

Часто публикации посвящались особо отличившимся красноармейцам. Такие материалы заметно повышали боевой дух подразделений, в которых эти красноармейцы служили, — попасть на страницы фронтовой газеты было очень почетно.

"Красноармеец Егор Ясновский имеет большой опыт радиста. Побывав в боях, он свыкся с опасностями и условиями боевой жизни. При любой обстановке он не растеряется, не спасует перед трудностями. Но Ясновский не успокаивается достигнутым. По-комсомольски напористо, с большой любовью продолжает он изучать радио, изо дня в день совершенствует свои знания, тренируется в быстроте передачи по ключу, развертывании станции, настройки и связи с абонентом. Неустанно работая сам, он помогает в этом красноармейцам Линкову и Гришину. За отличные успехи в освоении материальной части командование объявило Ясновскому благодарность. Младший политрук И. Туйнов".

О наградах

Основная часть опубликованных Минобороны документов — наградные листы. Эти машинописные материалы — живая летопись подвигов, о которых до сих пор снимают художественные и документальные фильмы, пишут книги. Один из самых знаменитых героев Сталинградской битвы — командир пулеметного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Яков Павлов. Он с горсткой сослуживцев захватил и на протяжении 58 дней оборонял от немцев дом на площади Ленина, который потом назвали его именем.

"10.10.42 года немцы, бросая все новые и новые силы, прижимали наши части к Волге. На площади имени 9-го января немцы в этот день захватили дом, который имел особо важное стратегическое значение. С этого дома можно было видеть почти весь Сталинград и обстреливать переправу на реке Волга. Командование полка и дивизии поставило задачу овладеть этим домом. Немцы тоже отлично понимали важность этого дома, а поэтому, захватив его, усиленно обороняли. Выполнение задачи по захвату дома было поручено командиру пулеметного отделения гвардии сержанту Якову Павлову.

Павлов взял с собой трех бойцов и пошел на выполнение сложнейшей боевой задачи. Заметив переползающих к дому через асфальтированную улицу, немцы по ним открыли ураганный огонь. Но смельчаки были уже у стен дома. Ворвавшись в дом, Павлов оставил одного бойца у подъезда, а с одним бойцом, просмотрев комнаты первого этажа, обнаружил в одной из них группу немцев в количестве восьми человек. Осторожно подкравшись к комнате, они забросали ее гранатами и уничтожили эту группу. Просматривая следующие комнаты, Павлов обнаружил в подвальной части этого дома группу немцев в количестве семи человек. Огнем из автомата Павлов рассчитался и с этой группой немцев".

В скупых строках наградного документа — квинтэссенция всей Сталинградской битвы. Бои в застройке шли на предельно коротких дистанциях, стреляли практически в упор. В истории войн ни до, ни после не было более ожесточенных уличных боев.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва" Дом Павлова в дни обороны, 1942 год © Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва" Дом Павлова в дни обороны, 1942 год

"Дом от немцев постепенно был весь очищен и занят четверкой храбрецов. Установив трофейные пулеметы, оставленные немцами, Павлов занял круговую оборону. Обороняя дом с трех сторон, четверка храбрецов удерживала в продолжение 30 суток, отразив при этом более 40 контратак и уничтожив до батальона пехоты немцев. Лично сам Павлов истребил более 90 немцев. Дом был удержан до полной ликвидации окруженной группировки немцев. 25.11.42 года во время боев в городе Сталинграде товарищ Павлов был ранен и эвакуирован в госпиталь. За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин звания "Герой Советского Союза".

Помимо наградного листа Якова Павлова, на сайте Минобороны можно ознакомиться с документами, которые расскажут, за какие подвиги звание Героя Советского Союза получили снайпер Василий Зайцев, бронебойщик Илья Каплунов, летчик-штурмовик Николай Кочетков, истребитель Иван Манойлов, танкист Иван Малоземов и другие.