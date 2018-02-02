"Лично истребил более 90 немцев": рассекречены донесения из Сталинграда

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Наградные листы воинов-героев, полосы фронтовой газеты и от руки написанные донесения, сухо повествующие о масштабных исторических событиях, — в пятницу Минобороны обнародовало ранее не публиковавшиеся документы времен Сталинградской битвы. Сегодня, 2 февраля, — 75-летие грандиозного разгрома гитлеровских армий на Волге. Это переломный момент всей Великой Отечественной войны. Вермахт так и не оправился от понесенных потерь и утратил стратегическую инициативу. РИА Новости публикует наиболее интересные отрывки из рассекреченных архивных документов.
О капитуляции Паулюса
Командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен советским войскам 31 января. В Германии его капитуляция произвела эффект разорвавшейся бомбы. Еще ни разу в истории офицер такого калибра не выбрасывал белый флаг. Первым в Москву о пленении Паулюса сообщил командующий войсками Донского фронта Константин Рокоссовский, быстрым почерком набросавший важное донесение Сталину, которое в тот же день передали телеграфом в Кремль.
"Бывший командующий 6-й немецкой армией генерал-полковник танковых войск, ныне генерал-фельдмаршал Паулюс и начальник штаба 6-й немецкой армии генерал-майор Шмидт со своим штабом сдались нашим войскам в плен и 31.01.43 прибыли в штаб 64-й армии. Оттуда направляются в штаб Донского фронта. Командование южной группой Паулюс передал командиру 7-й пехотной дивизии генерал-майору (фамилия уточняется), который дал приказ войскам южной группы о прекращении боевых действий и сам также сдался в плен. Боевые действия южной группы войск прекратились, производится ее прием в плен. Паулюс отказался дать приказ северной группе о прекращении боевых действий, мотивируя тем, что он ей не командует. Северная группа войск продолжает оказывать упорное сопротивление. Командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский".
О фронтовых газетах
Очень любопытно сегодня смотреть фронтовые газеты. Минобороны отсканировало боевой листок 13-й гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" от 6 сентября 1942 года, когда исход битвы за Сталинград еще не был очевиден. Характерным жанром военной прессы тех лет были заметки о подвигах особо отличившихся подразделений.
Часто публикации посвящались особо отличившимся красноармейцам. Такие материалы заметно повышали боевой дух подразделений, в которых эти красноармейцы служили, — попасть на страницы фронтовой газеты было очень почетно.
"Красноармеец Егор Ясновский имеет большой опыт радиста. Побывав в боях, он свыкся с опасностями и условиями боевой жизни. При любой обстановке он не растеряется, не спасует перед трудностями. Но Ясновский не успокаивается достигнутым. По-комсомольски напористо, с большой любовью продолжает он изучать радио, изо дня в день совершенствует свои знания, тренируется в быстроте передачи по ключу, развертывании станции, настройки и связи с абонентом. Неустанно работая сам, он помогает в этом красноармейцам Линкову и Гришину. За отличные успехи в освоении материальной части командование объявило Ясновскому благодарность. Младший политрук И. Туйнов".
О наградах
"10.10.42 года немцы, бросая все новые и новые силы, прижимали наши части к Волге. На площади имени 9-го января немцы в этот день захватили дом, который имел особо важное стратегическое значение. С этого дома можно было видеть почти весь Сталинград и обстреливать переправу на реке Волга. Командование полка и дивизии поставило задачу овладеть этим домом. Немцы тоже отлично понимали важность этого дома, а поэтому, захватив его, усиленно обороняли. Выполнение задачи по захвату дома было поручено командиру пулеметного отделения гвардии сержанту Якову Павлову.
В скупых строках наградного документа — квинтэссенция всей Сталинградской битвы. Бои в застройке шли на предельно коротких дистанциях, стреляли практически в упор. В истории войн ни до, ни после не было более ожесточенных уличных боев.
"Дом от немцев постепенно был весь очищен и занят четверкой храбрецов. Установив трофейные пулеметы, оставленные немцами, Павлов занял круговую оборону. Обороняя дом с трех сторон, четверка храбрецов удерживала в продолжение 30 суток, отразив при этом более 40 контратак и уничтожив до батальона пехоты немцев. Лично сам Павлов истребил более 90 немцев. Дом был удержан до полной ликвидации окруженной группировки немцев. 25.11.42 года во время боев в городе Сталинграде товарищ Павлов был ранен и эвакуирован в госпиталь. За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин звания "Герой Советского Союза".
Помимо наградного листа Якова Павлова, на сайте Минобороны можно ознакомиться с документами, которые расскажут, за какие подвиги звание Героя Советского Союза получили снайпер Василий Зайцев, бронебойщик Илья Каплунов, летчик-штурмовик Николай Кочетков, истребитель Иван Манойлов, танкист Иван Малоземов и другие.