Песков переадресовал в правительство вопрос об авиации ВКС на Итурупе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в пресс-службу правительства России вопрос о распоряжении правительства, разрешающем авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ базироваться вместе с гражданской на острове Итуруп.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС будет базироваться вместе с гражданской на Итурупе, Минобороны получило соответствующее разрешение от правительства. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обращайтесь в пресс-службу правительства", — сказал Песков, отвечая на вопрос, "почему России понадобилось такое военное размещение на этом острове".
В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир — комплекс "Бал" Тихоокеанского флота ВМФ РФ.