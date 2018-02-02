Корабли Тихоокеанского флота отработали морской бой

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Экипажи большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера (ГРК) "Варяг" в рамках отработки курсовой задачи провели морской бой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский
Также флагман ТОФ обеспечил учения "Адмирала Виноградова" по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Были задействованы скоростные лодки кораблей и средства коллективного спасения.
На переходе морем корабли отработали организацию противовоздушной обороны. Тактический фон учения обеспечил противолодочный самолёт Ил-38Н морской авиации ТОФ.
Курсовая задача К-2 – это действия одиночного корабля в море по предназначению.