Эксперт рассказал, как СССР собирал информацию об американском оружии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Советская разведка в годы холодной войны, так же как и американские спецслужбы, успешно собирала информацию об оружии производства США, получая его части и обломки из зон боевых действий в разных странах мира, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
В частности, в материалах организации говорится о проведенных в августе 1951 года американскими военными поисковых операциях, в результате которых удалось почти полностью восстановить по обломкам советский истребитель МиГ-15. Кроме того, в документах упоминаются проводившиеся Вашингтоном переговоры о передаче советской сухопутной техники, стоявшей на вооружении армии Ганы.
"Сбор информации о военной технике противника, в том числе и по её обломкам, это совершенно нормальная практика – и мы ей занимались: в том числе в тех же самых Египте и Вьетнаме. В частности наша ракета К-13 была сделана под влиянием данных, полученных при изучении обломков применявшейся во Вьетнаме американской ракеты Sidewinder", — сказал Сивков.
"К тому же вспомните наш танковый музей в Кубинке – там стоит в том числе и полностью собранный американский танк M60, детали были получены после боев во Вьетнаме и Египте – не американцы же нам их подарили", — добавил собеседник агентства.