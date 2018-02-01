Под Калининградом комплексы С-400 уничтожили самолеты условного противника

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подразделения ПВО Балтийского флота отразили авиаудар условного противника в рамках тренировок по боеготовности расчетов С-400 "Триумф" в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Боевые расчеты… отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника. В рамках проведения учения боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание ЗРК С-400 "Триумф" в боевой порядок с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей", — рассказал он.

Отмечается, что воздушная обстановка была осложнена имитацией налетов авиации условного противника. Для создания помех применялись средств радиоэлектронной борьбы.

"Все самолеты условного противника были успешно уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" — боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", — добавил начальник отдела информационного обеспечения.

Боевые расчеты С-400 Балтийского флота ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и боевых стрельбах на полигонах Ашулук в Астраханской области и Телемба в Бурятии. В 2017 году подразделения ПВО БФ стали обладателями двух призов главнокомандующего ВМФ по двум видам подготовки.