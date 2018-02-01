В Минобороны считают перехват EP-3 законным

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными", заявили в Минобороны России.

Военно-морские силы (ВМС) США дополнительно опубликовали ряд видеофрагментов перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 российским самолетом Су-27, который произошел над Черным морем 29 января. На видео показаны маневры Су-27 вокруг EP-3 ВМС США в непосредственной близости и в различных положениях, поясняется в сообщении.

Утверждается, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, при этом скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 приблизился к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность. Маневр российского истребителя ВМС США назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".

"Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью РФ. Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Отмечается, что для российской истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты. В сообщении подчеркивается, что действия Су-27, "пресекавшего более 2 часов 20 минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е "Aries II" приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма, правильно называются "сопровождением".

"Маневры российского истребителя 29 января были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е. Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей. Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации", — добавили в Минобороны.