В Минобороны задумались о разработке квантовых криптомашин

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. У России есть потенциал для разработки и производства квантовых криптографических систем, необходимых для защиты информации, в том числе оборонного характера, заявил начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны генерал-майор Олег Масленников.

"Защитный потенциал большинства современных систем обеспечения безопасности информации находится под угрозой в связи с потенциально возможным появлением в ближайшей и среднесрочной перспективе квантовых компьютеров. Их вычислительный ресурс должен быть несравнимо выше, чем у классических", — констатировал он в ходе форума "Инфофорум-2018".

По его словам, такой сценарий "заставляет многие страны обратить внимание на разработку средств защиты информации, относящихся к так называемой постквантовой криптографии". Предполагается, что системы постквантовой криптографии устойчивы к атакам квантовых компьютеров, пояснил генерал.

Он считает, что у России "есть весомые предпосылки" для успешного решения задач по разработке и серийному производству квантовых криптографических систем.

"Это откроет возможность их применения, в том числе, и в информационных системах военного назначения", — резюмировал Масленников.

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