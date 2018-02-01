В Минобороны задумались о разработке квантовых криптомашин

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. У России есть потенциал для разработки и производства квантовых криптографических систем, необходимых для защиты информации, в том числе оборонного характера, заявил начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны генерал-майор Олег Масленников.
По его словам, такой сценарий "заставляет многие страны обратить внимание на разработку средств защиты информации, относящихся к так называемой постквантовой криптографии". Предполагается, что системы постквантовой криптографии устойчивы к атакам квантовых компьютеров, пояснил генерал.
Он считает, что у России "есть весомые предпосылки" для успешного решения задач по разработке и серийному производству квантовых криптографических систем.
"Это откроет возможность их применения, в том числе, и в информационных системах военного назначения", — резюмировал Масленников.
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