РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Когти затупились. Зачем Трамп объявил о модернизации ядерного арсенала США

08:0001.02.2018
(обновлено: 08:17 01.02.2018)
04191
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61Ядерные бомбы B61
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Новые боевые блоки, перспективные ракеты-носители, высокотехнологичные бомбардировщики-невидимки и подводные лодки — в США впервые со времен Рейгана заговорили о тотальной модернизации ядерной триады. На днях президент Дональд Трамп, обращаясь к конгрессу, призвал законодателей поддержать масштабную программу обновления стратегических арсеналов страны и не экономить на этом. Он подчеркнул, что силы ядерного сдерживания (СЯС) США должны быть "столь мощными, чтобы это позволило предотвратить любой акт агрессии". По мнению Трампа, угроза может исходить в первую очередь от России и Китая, которые за последние десятилетия значительно продвинулись в модернизации собственных СЯС. О нынешнем состоянии американского ядерного зонтика и о перспективных направлениях его развития — в материале РИА Новости.

Дедушки ракетных войск

Флаг. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Эксперт назвал модернизацию ядерного арсенала США актуальной проблемой
Всего в распоряжении американских военных числится около 1480 ядерных боеголовок, развернутых на 741 носителе. По этому показателю США и Россия примерно равны. Однако Вашингтон давно не принимал на вооружение новые ракеты, в отличие от Москвы, последовательно пополняющей арсеналы современными межконтинентальными "Ярсами", "Булавами", крылатыми Х-101/102. Кроме того, Россия активно разрабатывает перспективные средства поражения, такие как РС-26 "Рубеж" и РС-28 "Сармат" с повышенными возможностями по преодолению систем ПРО. Американцы же по-прежнему полагаются на проверенные временем, но устаревающие комплексы времен холодной войны.

Основа наземной компоненты ядерной триады США — межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III шахтного базирования. Согласно аналитическому докладу The Military Balance 2017, на боевом дежурстве стоят 450 МБР этого типа. Они несут от одного до трех боевых блоков MK-12A/MK-21 — всего 481 заряд мощностью 300 и 475 килотонн соответственно. Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в арсенале США. Она стоит на вооружении с 1970-го и значительно старше всех типов МБР, которыми сегодня располагают РВСН России. Ее должны были заменить более современные LGM-118 Peacekeeper, выпускавшиеся в США с 1986 года, однако все они пошли под нож по условиям договора СНВ-2.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США

Американцы, безусловно, поддерживают группировку своих Minuteman III в боеготовом состоянии, модернизируют отдельные системы, осуществляют контрольные пуски. Однако ракета, разработанная 48 лет назад, уступает по своим характеристиками и возможностям прорыва ПРО современным российским МБР. Да и сроки годности никто не отменял. Тем не менее, по заявлениям американских военных, Minuteman III прослужит еще как минимум до 2020 года.

Ставка на бомбы

Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
Ядерный соблазн. На кого США могут сбросить свою новую бомбу
Воздушная компонента американской стратегической триады представлена 20 самолетами-невидимками B-2A Spirit и 70 бомбардировщиками B-52H Stratofortress (ракетоносцы B-1B c 1990-х годов используются как носители неядерного вооружения). Все "Спириты" — машины молодые. Они были построены в 1990-х и прослужат еще два-три десятилетия. Однако их всего два десятка. А более многочисленные B-52 производятся с 1952-го. Самому молодому из них в этом году стукнет 56 лет — возраст более чем солидный для самолетов такого типа. По планам американских военных, эти бомбардировщики прослужат еще долго, однако ресурс для их дальнейшей модернизации практически выработан.

Не все гладко и с вооружением американской стратегической авиации. Единственная крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой в арсенале США — это созданная еще в 1980-х AGM-86B c боеголовкой мощностью 200 килотонн и дальностью полета около 2,5 тысячи километров. Она серьезно уступает самым современным российским боеприпасам такого типа — крылатым Х-102, принятым на вооружение в 2013-м. Их дальнобойность превышает три тысячи километров, а мощность боевой части варьирует от 250 до 500 килотонн.

© Фото : BoeingСтратегический американский бомбардировщик B-52 Superfortress
© Фото : Boeing
Стратегический американский бомбардировщик B-52 Superfortress

Впрочем, американцы продолжают активно "допиливать" свою ядерную авиабомбу B61. В августе прошлого года они испытали новую, уже двенадцатую по счету, модификацию этого оружия. Особенности этого варианта — хвостовое оперение и система навигации, делающие бомбу управляемой и более точной в полете, что позволяет сбрасывать ее на удалении от цели, а не над ней. На вооружение B61-12 поступит в 2019-2020 годах, а пока в арсенале стратегической авиации США — боеприпасы прежних модификаций, главным образом седьмой и одиннадцатой. Впрочем, ценность авиабомб в потенциальном конфликте с Россией, Китаем или любым другим государством с развитой ПВО сомнительна. Самолету придется глубоко проникнуть в радиолокационное поле противника, где малозаметность может и не помочь.

"Трезубцы" надолго

Самая сильная сторона ядерной триады США — это, безусловно, морская составляющая. Восемнадцать стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio в составе ВМС США вооружены 24 баллистическими ракетами Trident I и Trident II каждый. Первые "Трезубцы" несут до восьми боевых блоков мощностью по 100 килотонн, вторые могут обрушить на цель уже 14 таких боеголовок или восемь более разрушительных мощностью по 475 килотонн. Атомоходы "Огайо" — основа американских сил стратегического сдерживания. По оценкам западных аналитиков, в их пусковых шахтах скрывается более половины всего боезапаса ядерной триады США.

© Фото : U.S. Navy / John KowalskiПуск ракеты подводного базирования Trident II D5
© Фото : U.S. Navy / John Kowalski
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5

Вероятно, изменения, о которых говорил Дональд Трамп, подводного ракетоносного флота коснутся в меньшей степени. Все восемнадцать атомоходов относительно молодые, приняты в состав ВМС в период с 1981 по 1997 годы. Прослужат они до 2040-го. То же самое касается и их основного вооружения: ракеты Trident II в строю с 1990 года. Впрочем, с тех пор МБР практически не модернизировались. Вероятно, в ближайшем будущем Пентагон займется продлением ресурса ракет по программе LE (life-extension — буквально "продление жизни").

Планы на будущее

Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
© Фото : Northrop Grumman Corporation
Денег нет: СМИ узнали о проблемах США c разработкой нового бомбардировщика
Подробностей о разработках новых оружейных систем для сил ядерного сдерживания США в открытых источниках немного. Известно, что к 2025 году Пентагон планирует ввести в строй новый тяжелый бомбардировщик B-21 Raider, представляющий собой дальнейшее развитие программы B-2. Как и "Спирит", этот самолет будет выполнен по схеме "летающее крыло" с использованием технологии малозаметности. По словам американских военных, его главные задачи — действия в глубине территории вероятного противника и прорыв систем противовоздушной обороны. Параллельно ВВС занимаются разработкой безымянного пока самолета по программе Penetrating Counter-Air ("истребитель прорыва"). Предполагается, что эти машины будут прикрывать новые бомбардировщики в дальних вылетах. Впрочем, неизвестно, одобрит ли программу конгресс. Каждый самолет B-2 обошелся американским налогоплательщикам более чем в миллиард долларов. Очевидно, новый, еще более сложный бомбардировщик будет гораздо дороже.

О перспективной американской МБР шахтного базирования известно еще меньше. В августе 2017-го Пентагон сообщил о подписании контрактов с американскими компаниями Northrop Grumman и Boeing, предусматривающих разработку технологий, необходимых для создания межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Общая стоимость — 677,8 миллиона долларов, срок выполнения — 20 августа 2020 года. Новая ракета призвана обеспечить "технологическое развитие и сокращение рисков в целях осуществления полной системной замены Minuteman III", говорится в пресс-релизе. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что российские МБР наземного базирования значительно превосходят американские.

CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image / Рисунок подводной лодки класса Columbia
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image /
Рисунок подводной лодки класса Columbia

Подводные ракетоносцы Ohio со временем поменяют на атомоходы типа "Колумбия". Начало строительства планируется на 2021 год, а ввод в эксплуатацию головной лодки — в 2031-м. По данным из открытых источников, каждая лодка будет располагать 16 ракетными шахтами для МБР Trident II, что на восемь меньше, чем у предшественников. Основной же упор сделают на повышение характеристик малозаметности. Сообщалось, что подлодка получит новый ядерный реактор, предназначенный для работы в течение всего расчетного срока службы без дополнительного обслуживания. Атомоходы "Колумбия", как ожидается, составят основу морской компоненты ядерной триады США до 2085 года.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена