В Орске и Барнауле построили радиолокационные станции для Космических войск

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Строительство двух радиолокационных станций (РЛС) для Космических войск РФ в Орске и Барнауле завершено в прошлом году, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на едином дне приемки военной продукции.

"По объектам Космических войск завершено строительство двух РЛС высокой заводской готовности в Орске и Барнауле", — сказал Иванов.

"Завершено строительство четырех хранилищ для размещения изделий 3М-30 основного погрузочного терминала 17 в пункте погрузки изделий в Североморске", — подчеркнул он.

По словам замминистра, в рамках развития аэродромной сети восстановлены искусственные покрытия аэродромов "Моздок" "Энгельс", что создает условия для базирования и применения Воздушно-космических сил.

"Одновременно завершен первый этап обустройства военных городков и дежурных позиций зенитно-ракетных дивизионов в населенных пунктах Сапогово, Дивногорск, Абакан", — добавил он.