РВСН получили 21 баллистическую ракету в четвертом квартале 2017 года

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам IV квартала прошлого года получили 21 баллистическую ракету и 19 автономных пусковых установок, сообщил в среду начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.

"Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов", — перечислил он в ходе Единого дня военной приемки.

В режиме видеоконференции командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков доложил, что в 357-м ракетном полке завершилось перевооружение на комплекс мобильного базирования (РКМБ) "Ярс-С".

По его словам, "с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных РКМБ "Ярс", и одного ракетного полка, оснащенного РКМБ "Ярс-С"".