РВСН за год провели шесть учебных пусков баллистических ракет

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам прошлого года провели шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет или в учебных целях, или для продления их гарантийных сроков эксплуатации, сообщил в среду начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.

"Всего в 2017 году выполнено шесть пусков МБР в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены", — сказал Степанов в ходе Единого дня военной приемки.