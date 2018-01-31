РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Загнанный волк. Как брали в плен фельдмаршала Паулюса

08:0031.01.2018
(обновлено: 08:13 31.01.2018)
446700
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЦентр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годовЦентр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Старший лейтенант Федор Ильченко внимательно следил за Центральным универмагом с наблюдательного пункта. В предрассветных сумерках шел ожесточенный бой: солдаты 38-й мотострелковой бригады методично подавляли огневые точки немцев, закрепившихся в массивном здании. Враг сопротивлялся из последних сил, автоматные очереди и винтовочные выстрелы звучали все реже — боеприпасов у окруженцев оставалось максимум на час. Около семи утра Ильченко вновь навел стереотрубу на универмаг, выискивая очередную немецкую позицию. И заметил в оконном проеме офицера, размахивающего белым флагом.

Сталинградская битва
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
Гвоздь в крышку. Как СССР заварил "котел", изменивший ход Второй мировой
В тот момент старший лейтенант Красной армии еще не знал, что стал первым свидетелем события, изменившего ход Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад, 31 января 1943 года в Сталинграде капитулировал командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из главных авторов плана нападения нацистской Германии на Советский Союз. О событиях того исторического утра — в материале РИА Новости.

Последнее повышение

К середине января положение 6-й армии в Сталинграде из безнадежного превратилось в критическое. Немецкие части и соединения, угодившие в котел операции "Уран", быстро теряли боеспособность. Лишенные продовольствия, боеприпасов, горючего и медикаментов, солдаты и офицеры Паулюса мерзли на 30-градусном морозе. Умирая от голода, они съели почти всех строевых лошадей, собак, кошек и даже птиц. Где бы ни пытались укрыться гитлеровцы, их везде доставал шквальный огонь советской артиллерии и танков. К 28 января 1943-го остатки некогда сильнейшей сухопутной армии вермахта были расчленены на три части. Советские войска планомерно подавляли последние очаги сопротивления. В одном из них, в подвале разрушенного универмага в центральной части Сталинграда находился штаб генерала Паулюса. Он раз за разом отправлял Гитлеру радиограммы и просил разрешения сдаться, чтобы сохранить жизни своих солдат, и раз за разом получал отказ.

© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкПленные гитлеровцы под Сталинградом
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Пленные гитлеровцы под Сталинградом

Сложно представить, что чувствовал в эти дни любимец фюрера, один из авторов операции "Барбаросса" — злой гений всей Великой Отечественной. Окружающая обстановка сводила его с ума. Стылый, зловонный и практически не освещенный подвал казался ему склепом. Пыль и каменная крошка осыпались с низкого потолка при каждом близком разрыве. Скудный паек добивал и без того неважное здоровье генерала. Редкие сводки, доходившие до штаба, сообщали о все больших потерях вверенных ему войск. Перепуганные и изможденные лица офицеров, быстрые взгляды с бессловесным укором… Последний штрих к картине отчаяния — звание фельдмаршала, которое Гитлер по радиограмме пожаловал своему военачальнику 30 января. Повышению сопутствовала короткая приписка: "Еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен". От Паулюса недвусмысленно требовали покончить с собой. Это и стало последней каплей, сломившей его волю. Утром следующего дня он приказал своему подчиненному выйти на связь с советскими войсками для переговоров о капитуляции.

© РИА Новости / Рюмкин ЯковПерейти в фотобанкСоветские солдаты и офицеры, захватившие штаб Паулюса. Сталинградская битва.
© РИА Новости / Рюмкин Яков
Перейти в фотобанк
Советские солдаты и офицеры, захватившие штаб Паулюса. Сталинградская битва.

"Фельдмаршал лежал на железной койке без мундира, в одной рубашке, — вспоминал старший лейтенант Федор Ильченко, первым спустившийся в подвал универмага вместе с переводчиком, связистом и двумя автоматчиками. — На столе горел огарок свечи, освещая аккордеон, лежащий на кушетке. Паулюс не поздоровался, но поднялся и сел. У него был вид больного, измученного человека, лицо подергивалось в нервном тике. Выслушав сообщение своего начштаба о требованиях советских офицеров, Паулюс устало кивнул головой".

В старой форме

На вокзальной площади Сталинграда во время налёта немецкой авиации. Архивное фото
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
Минобороны представило подлинные документы о ходе Сталинградской битвы
Формально старший лейтенант не мог принять капитуляцию фельдмаршала. Стороны договорились о временном прекращении огня, после чего Федор Ильченко вернулся к своим и связался по телефону с командиром 38-й мотострелковой бригады полковником Иваном Бурмаковым, а тот — с командующим 64-й армии генералом Михаилом Шумиловым. Командующий после короткого раздумья решил: говорить с Паулюсом будет начальник штаба армии генерал Иван Ласкин. Прибыв на место, Ласкин и его помощники коротко пообщались с генералом Росске, командующим южной группой войск, и начальником штаба 6-й армии Шмидтом, пока Паулюс в соседнем помещении приводил себя в порядок. Фельдмаршал делегировал им право вести переговоры. Росске быстро написал приказ южной группе войск прекратить сопротивление, сложить оружие и сдаться в плен. С этим приказом в части выехали немецкие офицеры и представители советской делегации. А вскоре к переговорщикам вышел Фридрих Паулюс.

© РИА Новости / Георгий ЛипскеровПерейти в фотобанкГенерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен
© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и члены его штаба, сдавшиеся в плен

"Пятидесятитрехлетний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй излишне прямой, подтянутый, выхоленный, — вспоминал в своей книге "На пути к перелому" Иван Ласкин. — Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошел ко мне и, высоко подняв вверх правую руку, на скверном русском языке произнес: "Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной армии в плен". Мы потребовали передать нам личное оружие. Паулюс ответил, что личного оружия он при себе не имеет, что его пистолет находится у адъютанта. Далее уже на немецком языке Паулюс почему-то счел необходимым и уместным сообщить, что звание фельдмаршала ему присвоено только 30 января, поэтому, мол, он новой формы одежды еще не имеет и представляется в форме генерал-полковника: "Да вряд ли теперь новая форма мне и понадобится", — добавил он, как нам показалось, с горькой усмешкой".

Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
В Европе пройдет выставка "Сталинград. Призыв к миру"
К 12 часам 31 января Паулюса на автомобиле доставили в Бекетовку, где его встретил командующий 64-й армией генерал-лейтенант Михаил Шумилов. В тот же день фельдмаршала допросили и вскоре представили командующему фронтом генерал-полковнику Константину Рокоссовскому. Он предложил сдавшемуся врагу издать приказ о капитуляции остатков 6-й армии, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Паулюс отказался, поскольку он теперь был пленным, а его генералы подчинялись, в соответствии с поступившей директивой, непосредственно Гитлеру. Приказ так и не был отдан, и 2 февраля 1943 года последние очаги сопротивления немецких войск в городе были окончательно подавлены. Битва за Сталинград завершилась.

Призыв к своим

Разгром 6-й армии и особенно капитуляция ее командующего произвели в Германии тяжелое впечатление. В течение трех дней все немецкие радиостанции передавали похоронную музыку, в тысячах домов Третьего рейха воцарился траур. Пожалуй, впервые враг отчетливо осознал, что войну против Советского Союза не выиграть. И первым это понял сломленный немецкий фельдмаршал, сидя под бомбами в разгромленном сталинградском универмаге.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкНемецкий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс подписывает обращение Национального комитета "Свободная Германия" к немецкому народу
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Немецкий генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс подписывает обращение Национального комитета "Свободная Германия" к немецкому народу

В плену, в августе 1944 года, он подписал обращение "К военнопленным немецким солдатам и офицерам и к немецкому народу", в котором говорилось буквально следующее: "Считаю своим долгом заявить, что Германия должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит войну и создаст условия, обеспечивающие нашему народу дальнейшее существование и восстановление мирных и дружественных отношений с нынешним противником". Паулюс стал одним из самых активных пропагандистов в борьбе с нацизмом. Регулярно выступал по радио, подписывался под листовками, призывающими солдат вермахта сдаваться в плен. Историки до сих пор спорят, был ли он искренен в своем "раскаянии" или осторожный офицер пытался лучше приспособиться к условиям плена. Однако его пропагандистская деятельность с августа 1944 года действительно помогла сохранить немало жизней. Хоть это и не искупает его вины и вины его солдат перед народами СССР.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Керимов
Ноябрь 1942 года: "Мы надеялись, что до Рождества вернемся в Германию, что Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение! Сталинград – это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов.… Каждый день атакуем. Но даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад.… Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения".
08:58
31.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Андрей Керимов
4 января 1943 года: "Русские снайперы и бронебойщики, несомненно, – ученики Бога. Они подстерегают нас и днем и ночью, и не промахиваются. Пятьдесят восемь дней мы штурмовали один-единственный дом. Напрасно штурмовали… Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо… Время перешло на сторону русских"
Солдат Вермахта Эрих Отт.
08:58
31.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена