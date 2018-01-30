Шойгу: сирийский опыт нужно оперативно внедрять в практику подготовки войск

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Опыт боевых действий в Сирии необходимо оперативно внедрять в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на военно-практической конференции; его слова приводятся на сайте МО РФ.

Он отметил, что опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщён и проанализирован.

"В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения", – поставил задачу министр обороны.

Он особо отметил некоторые аспекты сирийской операции. Так, по его мнению, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения. В Сирию было выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом. Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов.

"Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура. Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса", — отмечается в сообщении.

По словам Шойгу, "это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы".

С его точки зрения, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла. "Успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса", – заявил министр.