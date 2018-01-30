Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия в эпоху бурных технологических изменений должна обеспечить собственное лидерство в военно-технической сфере, что также позволит развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно сделаем это", — заявил Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

"Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий — и оборонных, и гражданских", — сказал он.