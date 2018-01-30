МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими указами в понедельник присвоил почетные наименования 277-му бомбардировочному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 23-му истребительному авиационному полку, следует из документов на официальном портале правовой информации.
Соединение морской пехоты Черноморского флота удостоено гвардейского звания "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая ее заслуги в мирное время".
Авиационным частям почетные наименования времен Великой Отечественной войны присвоены "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги личного состава".
Указы вступили в силу со дня подписания.