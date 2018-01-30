МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате ратифицировать соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в ВС России.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
В конце 2017 года Владимир Путин внес это соглашение на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата одобрила его 24 января.
Суть документа заключается в том, что граждан республики будут принимать на службу на российскую 4-ю гвардейскую военную базу в Южной Осетии по контракту. При этом для его заключения граждане должны уволиться со службы в Вооруженных силах республики.
Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее с Россией.
Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.