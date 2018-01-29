Пакистан примет участие в учениях "Мирная миссия-2018" в России

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Пакистан примет участие в учениях под эгидой ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут в сентябре в России, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия ожидает участия Пакистана и Индии в Международных антитеррористических учениях "Мирная миссия-2018", которые пройдут на территории России в сентябре.

"Я так понимаю, что учения "Мирная миссия-2018" проводятся под эгидой ШОС. Пакистан придает значение мероприятиям ШОС. В связи с этим, мы приняли участие в первом раунде экспертных переговоров, относящихся к учениям. Переговоры прошли в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. Мы намерены участвовать в учениях в этом году", — сказал Кази Халилулла.

Он также добавил, что сотрудничество в военной сфере между Пакистаном и Россией постоянно увеличивается и сопровождается частыми контактами на высоком уровне.

"Военно-техническое сотрудничество двух стран также усилилось за последние годы. Мы желаем и далее углублять сотрудничество с Россией в этой важной области", — отметил посол Пакистана.