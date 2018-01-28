Во всех соединениях РВСН в феврале пройдет слет солдатских матерей

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Слет солдатских матерей пройдет в феврале во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В нем добавляется, что в ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.
"По инициативе родительских комитетов слеты солдатских матерей проходят теперь два раза в году. Это свидетельствует о небывалой открытости армии и гуманизации военной службы. Данный слет направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН", — отмечает департамент.
Минобороны сообщает, что для встречи и размещения родителей из других регионов были предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.