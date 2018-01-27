Минометчики ЮВО уничтожили наземные цели "противника" в Ростовской области

Военнослужащий во время учений мотострелковых войск 58-й общевойсковой армии ЮВО на полигоне Серноводский. Архивное фото

Военнослужащий во время учений мотострелковых войск 58-й общевойсковой армии ЮВО на полигоне Серноводский. Архивное фото

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минометчики 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили наземные цели "противника", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На полигоне Кадамовский в Ростовской области лучшие артиллерийские расчеты 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели мастер-класс для своих сослуживцев, в рамках подготовки военнослужащих к участию в конкурсе АрМИ-2018 "Мастера артиллерийского огня", — сказал он.

Как отметил Астафьев, во время учений минометчики продемонстрировали уникальные по меткости навыки стрельбы, попадая в центр мишени тремя выстрелами подряд из необорудованных огневых позиций. На занятий артиллеристы применили 120-мм минометы 2С12 "Сани".

Астафьев сообщил, что всего было выполнено около 30 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы "противника" на удалении до семи километров. После каждой огневой задачи артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые позиции.

Как добавил полковник, в тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники.