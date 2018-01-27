В горах Армении минометчики ЮВО освоят скоростную стрельбу из минометов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, осваивают скоростную стрельбу из минометов на высокогорном полигоне Алагяз в рамках подготовки к армейским международным играм "АрМИ-2018", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Как отметил Астафьев, видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей "противника" в горах обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Астафьев сообщил, что в учениях задействованы более 50 минометных расчетов и около 20 единиц специальной военной техники.