В горах Армении минометчики ЮВО освоят скоростную стрельбу из минометов

Минометчики во время тренировки по высадке морского десанта с корабля на воздушной подушке Мордовия на не оборудованное побережье. Архивное фото

Минометчики во время тренировки по высадке морского десанта с корабля на воздушной подушке Мордовия на не оборудованное побережье. Архивное фото

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Минометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, осваивают скоростную стрельбу из минометов на высокогорном полигоне Алагяз в рамках подготовки к армейским международным играм "АрМИ-2018", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Офицеры в течение месяца на высокогорном полигоне обучат минометные расчеты за наиболее короткое время уничтожать цели условного противника на дальностях от 800 до 1,5 тысячи метров в дневное и ночное время суток. Стрельбы проводятся с твердых и мерзлых грунтов без подготовки огневых позиций", — сказал он.

Как отметил Астафьев, видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей "противника" в горах обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Астафьев сообщил, что в учениях задействованы более 50 минометных расчетов и около 20 единиц специальной военной техники.