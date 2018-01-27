В Армении водители ЮВО провели занятия по экстремальному вождению

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 300 водителей и механиков-водителей колесной и бронетанковой военной техники на занятиях по экстремальному вождению преодолели горные препятствия в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Занятия прошли на заснеженных автотрассах, пересеченной местности, автодроме и танкодроме полигонов Камхуд и Алагяз на высоте от 1,5 до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. В ходе практических занятий по вождению авто и бронетехники водители и механики-водители отработали приемы маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности на горных серпантинах в условиях обильного снежного покрова и гололеда ", — говорится в сообщении.

Водители преодолели искусственные и естественные препятствия с использованием штатных средств самовытаскивания, а также отработали нормативы по эвакуации застрявшей техники и буксированию условно неисправных машин. Как отмечается, особенностью занятий по экстремальному вождению в Закавказье являются марши в условиях плохой видимости и в ночное время суток с применением приборов ночного видения.

Сообщается, что в занятиях по вождению участвовали более 300 военнослужащих из числа водителей колесной и механиков-водителей бронетанковой техники и около 100 единиц военной техники.