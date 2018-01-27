В ЮВО сообщили о поступлении на вооружение самоходных гаубиц "Мста-С"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости. Воинские части и соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, получили новейшие образцы вооружения и военной техники в рамках программы переоснащения войск округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Артиллерийские подразделения армии получили более 20 усовершенствованных 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19М2 "Мста-С" (САУ "Мста-С)", — сказал Астафьев.

По его словам, в результате модернизации эффективность данного вида вооружения существенно повышена за счет внедрения системы управления, обеспечивающей автоматизацию процессов наведения орудия.

Артиллерийская система "Мста-С" имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

Способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь". Как показывает полигонная практика выполнения учебно-боевых задач, применение САУ "Мста-С" позволяет существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника.