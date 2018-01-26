Спецназовцы РВСН России на учениях предотвратили диверсии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Подразделения противодиверсионной борьбы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России в ходе учений в Ивановской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на дальних подступах к стартовым позициям обнаружили и нейтрализовали многочисленных диверсантов условного противника, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военнослужащие Тейковской ракетной дивизии в Ивановской области в ходе учений отрабатывали маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям, отражение ударов высокоточного оружия условного противника.

"По поступившей вводной, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника провели минирование маршрутов боевого патрулирования. Для противодействия им были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы и применены БПЛА. Диверсанты были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. ДРГ, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что имитационные группы, обозначавшие действия ДРГ условного противника, насчитывали от 50 до 100 человек в каждом позиционном районе тейковских ракетчиков.