Сверхдальний лыжный переход десантников пройдет через 20 регионов России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сверхдальний лыжный переход десантников в честь 100-летия Рязанского училища ВДВ пройдет через 20 регионов России, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За время беспрецедентного лыжного перехода с общей дистанцией, превышающей 7500 километров, военнослужащие ВДВ посетят более 150 памятных мест, памятников и мемориалов, проходя через 20 регионов России", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мероприятия, связанные с лыжным переходом, будут проводиться со 2 по 21 февраля с одновременным стартом команд из десяти городов и финишем в Рязани.

Второго февраля в Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке, Рязани пройдут торжественные митинги с показательными выступлениями десантников. На следующий день 300 десантников с окраин этих городов начнут марш через территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов.

Команды встретятся 20 февраля в Рязанской области у населенного пункта Поляны, а на следующий день на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова пройдет торжественная церемония чествования участников сверхдальнего перехода.