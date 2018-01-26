Вертолеты ЗВО на учениях заминировали 10 "квадратных" километров

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Двадцать экипажей вертолетов Ми-8 Западного военного округа (ЗВО) заминировали 10 квадратных километров танкоопасных направлений на учениях в Ленинградской области, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Экипажи вертолетов Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЗВО в ходе учения провели воздушное минирование танкоопасных направлений в Ленинградской области. Всего было задействовано 20 экипажей. Пилоты получали координаты от наземных групп разведки", — сказал Мугинов.

Он отметил, что, вылетая с аэродрома Левашово, вертолетчики "с минимальной высоты 10 метров применили вертолетные минные раскладчики ВМР-2 "Дождь", установленные в фюзеляжах Ми-8; скорость авиатехники при этом составляла не более 20 километров в час для соблюдения дистанции укладки противотанковых мин, которые маскировал глубокий снег".

По словам представителя ЗВО, воздушное минирование позволило остановить продвижение бронетехники условного противника. "Было обработано более 10 квадратных километров местности с применением нескольких сотен противотанковых мин", — добавил Мугинов.