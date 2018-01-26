В Петербурге военные почтят память павших во время блокады Ленинграда

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Суворовцы, нахимовцы, курсанты военных вузов и военнослужащие воинских частей Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа (ЗВО) 27 января примут участие в акции "Свеча в окне" и минутой молчания помянут ленинградцев, погибших во время 900-дневной фашистской блокады города-героя, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

Двадцать седьмое января — День воинской славы России. В 1944 году силами войск Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции было окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда.

"Завтра, в день 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, суворовцы, нахимовцы Санкт-Петербурга, курсанты военных вузов и военнослужащие ЗВО примут участие в акции "Свеча в окне", которая объединит несколько тысяч участников", — сказал Мугинов.

По его информации, "в 19.00 на плацу своих учебных заведений воспитанники Суворовского военного и Нахимовского военно-морского училищ, Кронштадтского военно-морского корпуса, курсанты вузов Минобороны России, военнослужащие соединений и воинских частей Санкт-Петербургского гарнизона зажгут свечи и минутой молчания почтут память погибших".

Представитель военного округа добавил, что в 21.00 артиллеристами ЗВО будет произведен салют. Будет дано 30 артиллерийских залпов в сопровождении 3,1 тысячи выстрелов из салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров. По его словам, в проведении салюта будет задействовано более 500 военнослужащих, двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44 санкт-петербургской Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок московского гвардейского дивизиона ЗВО, который уже прибыл в Северную столицу из места постоянной дислокации.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.