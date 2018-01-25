Путин обещал подумать о возможности приравнять работу в ОПК к службе

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдают за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Петр Дейнекин

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдают за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Петр Дейнекин

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что надо подумать о возможности приравнять работу в ОПК к службе по призыву.

В ходе посещения главой государства Казанского авиазавода — филиала ПАО "Туполев" Путину предложили приравнять работу на гособоронзаказах к службе в вооруженных силах.

"Надо подумать… У нас существует множество вариантов прохождения воинской службы по призыву", — сказал Путин.

Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу только что доложил о создании особых технопарков, куда будут призывать специалистов, молодых ученых, которые могли бы эффективно работать по своей специальности.