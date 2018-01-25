Минобороны и "Туполев" подписали контракт о поставках ракетоносцев Ту-160М

Церемонии подписания государственного контракта между министерством обороны РФ и ПАО Туполев о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. 25 января 2018

Церемонии подписания государственного контракта между министерством обороны РФ и ПАО Туполев о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. 25 января 2018

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Министерство обороны РФ и ПАО "Туполев" подписали государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд Минобороны.

Церемония подписания прошла на Казанском авиационном заводе в присутствии президента РФ Владимира Путина. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что госконтракт на поставку ракетоносцев Ту-160М предусматривает создание 10 самолетов по 15 миллиардов рублей, это полная загрузка завода до 2027 год.

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин.

В 2015 году было объявлено о решении воспроизводства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летноиспытательную станцию завода.

На Ту-160М установят новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновятся пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Будут также усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями. Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке.

